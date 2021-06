दुबई के अद्भुत जुमेरैह द्वीप के 20 साल पूरे, ताड़ के पेड़ का है आकार, मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें और कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, जून 28: एक बिल्डिंग के 50वीं फ्लोर पर खड़े होकर नीचे देखते हुए अली मंसूर कहते हैं, इस बीच का निर्माण करना एक चुनौती से कम नहीं था और इसका दीदार करना जीवन का लाइफ टाइम एक्सप्रिएंस हैं। ताड़ के पेड़ के आकार में बने पाम जुमेरैह द्वीप आज दुबई की पहचान है और आज ये 20 साल का हो चुका है। पाम जुमेरैह द्वीप के निर्माण में काम करने वाले इंजीनियरन अली मंसूर कहते हैं कि 'अपने आप में ये पहला और एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट था'। ताड़ के पेड़ के आकार के इस द्वीपसमूह में लक्जरी होटल, प्राचीन समुद्र तट और करीब 80 हजार लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। आईये जानते हैं पाम जुमेरैह बीच क्यों एक अभूतपूर्व और अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।

चीन ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोपॉवर स्टेशन, 62 अरब किलोवाट बिजली का हर साल होगा उत्पादन

English summary

It's been 20 years since Dubai's Palm Jumeirah Island was built in the shape of a palm tree. Let's know the surprising story behind the construction of Jumeirah Island.