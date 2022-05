शांत देश ग्रीस में कब्रिस्तान पर हंगामा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों ने निकाली रैली

International

oi-Abhijat Shekhar

एथेंस, मई 07: पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों मुस्लिम देश हैं और इन दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा है, कि कोई भी अल्पसंख्यक ना तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और नाही राष्ट्रपति और ना ही सेनाध्यक्ष। अफगानिस्तान में तो अल्पसंख्यक अब ईद के चांद की तरह ही बचे हैं, लेकिन दूसरे देशों में नौकरी करने गये या फिर शरण लेने गये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम उन देशों में अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चाहते हैं और अपने ढंग की व्यवस्था चाहते हैं।

Pakistanis demand first Muslim cemetery in Athens, Christian schools in Punjab targeted by militants

English summary

Muslims from Afghanistan and Pakistan, who went to Athens for refugees and jobs, have taken out a rally demanding a separate cemetery.