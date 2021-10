आर्मी चीफ से झगड़कर कब तक बचेंगे इमरान खान? पाकिस्तान में फिर सरकार बनाम सेना की जंग!

International

इस्लामाबाद, अक्टूबर 13: पाकिस्तान में इमरान खान सरकार और आर्मी चीफ के बीच का तकरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस जंग के अंत में यही माना जा रहा है कि इमरान खान को अपनी कर्सी गंवानी पड़ेगी। पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने पांच साल तक सरकार नहीं चलाई है और इमरान खान के हालिया उठाए गये कदम बता रहे हैं कि, इमरान खान की भी प्रधानमंत्री पद से जल्द ही विदाई होने वाली है।

The tussle between Imran Khan and the Army Chief over the posting of the ISI chief in Pakistan has increased significantly.