Pakistan Political Crisis: बोलीं रेहम खान- 'बेअक्ल हैं इमरान खान इसलिए झेल नहीं पाई'

इस्लामाबाद, 01 अप्रैल। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। गुरुवार को इमरान खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 'वो हार नहीं मानने वाले और आखिरी गेंद तक वो मुकाबला करेंगे इसलिए अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे।' उन्होंने कभी विपक्ष पर, कभी अमेरिका पर और कभी नवाज शरीफ पर अपनी सरकार गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया।

English summary

Imran Khan has no mind, he is thankless said Ex wife Reham Khan.Imran Khan's ex-wife Reham Khan said Pakistan was a great place when Imran Khan was not the prime minister.