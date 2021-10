महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचा पाकिस्तान का पालतू अनस हक्कानी, सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए की तारीफ

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 06: पाकिस्तान का पालतू कुत्ता और हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुका है और मंगलवार को उसने महमूद गजनवी की कब्र का दौरा किया है। जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया था और भारत में जमकर लूटपाट मचाई थी। इस दौरान पाकिस्तान के इस पालतू कुत्ते ने क्रूर मुस्लिम लुटेरे की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि महमूद गजनवी के कब्र का दौरा कर क्या अनस हक्कानी के जरिए पाकिस्तान ने भारत को कोई संदेश देने की कोशिश की है?

पंजशीर का 'दुश्मन' बनेगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ, तालिबान की सरकार बनाने का मिला इनाम?

English summary

Anas Haqqani, the pet of Pakistan and of the Haqqani network, reached the tomb of Mahmud Ghaznavi, where he mentioned the Somnath temple.