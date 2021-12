इस्लामिक देशों के सामने अमेरिका पर बरसे इमरान खान, अफगानिस्तान की मदद करना 'धार्मिक कर्तव्य'

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, दिसंबर 19: इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के साथ साथ दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर अफगानिस्तान को फौरन दुनिया ने मदद नहीं दी, तो अफगानिस्तान की समस्या इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी।

English summary

At the OIC summit, Pakistan Prime Minister Imran Khan has sought help from the world for Afghanistan and said that, if the world does not help, it will be the world's biggest man-made crisis.