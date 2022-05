इटली में पाकिस्तानी अधिकारी ने किया महिला का शोषण, बर्खास्त, पाकिस्तान की हुई किरकिरी

International

oi-Sanjay Kumar Jha

रोम, 15 मईः इटली में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत को एक महिला अधिकारी का यौन शोषण करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। राजदूत का नाम नदीम रियाज है। उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए संघीय लोकपाल ने उत्पीड़न के आरोप साबित होने के बाद इटली में पाकिस्तानी दूतावास के मिशन प्रमुख को बर्खास्त करने का फैसला लिया।

Won my sexual harassment claim against Mr. Nadeem Riaz, Ex-Ambassador to Italy. It was a long fight for justice and would especially like to thank my lawyer @Pansota1 for vociferously arguing my case. I am also grateful to the @kashmalamna for patiently hearing & deciding my case