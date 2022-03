25 मार्च को पाकिस्तान में खत्म होगा इमरान राज! आर्मी चीफ ने कहा, इस्तीफा दीजिए, इमरान करेंगे विद्रोह?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मार्च 20: पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है और अब 25 मार्च को सुबह 11 बजे पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गये अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। वहीं, पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि, आर्मी चीफ ने इमरान खान के सिर से हाथ हटा लिया है और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। वहीं, 27 मार्च को इमरान खान इस्लामाबाद में विशालकाय रैली का आह्वान किया है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या इमरान खान देश में 'विद्रोह' करेंगे।

English summary

The special session of the Pakistan National Assembly has been called on March 25 and according to sources, the Army Chief has also asked Imran Khan to resign.