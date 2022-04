पाकिस्तान की नई सरकार में पहले दिन ही दरार, मंत्रिमंडल को लेकर पीएम शहबाज शरीफ की माथापच्ची

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 12: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सरकार गठन के पहले ही दिन इमरान सरकार को गिराने वाली सहयोगी पार्टी ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसे देखकर लगता नहीं, कि पीएम शहबाज शरीफ के लिए सरकार चलाना आसान होगा। वहीं, मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ की सरकार माथापच्ची कर रही है।

English summary

On the very first day of the formation of the government, the allies supporting Shahbaz Sharif have become angry, while there is also a deep debate about the formation of the cabinet.