‘अगर हम भी भारतीय मिसाइल का जवाब देते तो...?’ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत को दी ‘गीदड़भभकी’

oi-Abhijat Shekhar

लाहौर, मार्च 14: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों अपनी सरकार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया हुआ है और अपनी सहयोगी पार्टियों पर ही जिस तरह से इमरान खान बरस रहे हैं, उससे लगता है, कि सरकार का गिरना तय है और इन सबके बीच, इमरान खान ने भारत को लेकर फिर से जहर उगला है।

English summary

Pakistan's Prime Minister Imran Khan has said that, 'What would have happened if we also responded to the Indian missile?'