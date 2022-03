28 मार्च तक बच गई इमरान खान की कुर्सी, स्पीकर ने नेशनल असेंबली में कर दिया खेल, जमकर हंगामा

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मार्च 25: स्पीकर के गेम ने इमरान खान की कुर्सी 28 मार्च तक के लिए बचा ली है और स्पीकर ने पाकिस्तान के संसद में बहुप्रतीक्षित अविश्वास प्रस्ताव पर प्रस्ताव पेश ही नहीं होने दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पीकर ने एजेंडे पर अविश्वास प्रस्ताव को पेश किए बिना ही 28 मार्च (सोमवार) तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है।

English summary

In Pakistan, the Speaker has adjourned the proceedings of the National Assembly till March 28 and the chair of Imran Khan has been saved till March 28.