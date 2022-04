पाकिस्तान के लिए आज ऐतिहासिक दिन, कुछ ही देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, इमरान के पास इक्का बाकी

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 09: पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता रहेगी या जाएगी? कुछ ही देर में पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इस बात का फैसला हो जाएगा। सभी की निगाहें आज नेशनल असेंबली पर टिकी हैं, जो गुरुवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए तैयार है। लेकिन, माना जा रहा है, कि इमरान खान के पास अभी इक्का बाकी है और आज फिर से वोटिंग नहीं होने दिया जाएगा।

English summary

Voting will be held on the no-confidence motion against Imran Khan in the Pakistan National Assembly today. But, it is believed that Imran Khan will not allow voting again today.