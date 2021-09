पंजशीर में तालिबान की मदद में उतरी पाकिस्तान एयरफोर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तस्वीर वायरल, एक्शन लेगी दुनिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 06: तालिबान ने कुछ घंटे पहले पंजशीर में कब्जा करने का दावा किया था और खबर आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है और अब इस बात की सूत्रों के हवाले से पुष्टि की जा रही है कि पंजशीर की घाटी में पाकिस्तानी एयरफोर्स मौजूद है। पंजशीर की घाटी से पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया एक्शन लेगी? अब जबकि पाकिस्तान का पूरा खेल बेनकाब हो चुका है, तो आखिर कब दुनिया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगी?

English summary

The Pakistani Air Force is helping the Taliban in Panjshir. A Pakistani military helicopter has been seen in the valley of Panjshir.