गदहे और कुत्ते बेच कर कर्जे चुकाना चाहता है पाकिस्तान, जानिए चीन में क्यों है इनकी इतनी डिमांड

International

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 04 जुलाईः पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश चीन को कुत्ते और गदहे बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि चीन ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों को आयात करने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है।

Image Credit Source: PTI

सच निकली ऋषि सुनक की भविष्यवाणी, 10 दिन में ही पीएम लिज ट्रस ने लिया बड़ा यू-टर्न, मुसीबत में ब्रिटेन

English summary

China has shown interest in importing donkeys and dogs from Pakistan, officials have told a parliamentary committee as the cash-strapped country is trying to overcome a major economic crisis.