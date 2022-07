कंगाल पाकिस्तान के लिए अमेरिका सामने गिड़गिड़ाए जनरल बाजवा, कहा, IMF से कर्ज दिला दो!

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद 29 जुलाई: पाकिस्तान लगभग कंगाल ही हो चुका है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को डिफाल्टर बनने से रोकने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक, बाजवा ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है।

English summary

Pakistan's most powerful man has reached out to Washington to request help in securing an early loan dispersal from the International Monetary Fund, Nikkei Asia has learned, as dwindling foreign reserves spark a scramble in Islamabad to avoid a default.