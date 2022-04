नेपाल ने कहा, चीन से बाल बाल बचे, जानिए ड्रैगन की लगाई आग में कैसे जल रहा श्रीलंका- पाकिस्तान?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 04: भारत के दो बड़े पड़ोसी देशों... चीन और पाकिस्तान में स्थिति काफी नाजुक है और दोनों देश आर्थिक और राजनीतिक संकट में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इन दोनों देशों में सबसे कॉमन फैक्टर है चीन। श्रीलंका और पाकिस्तान... दोनों देशों ने चीन से अरबों डॉलर कर्ज के तौर पर ले रखे हैं और अब जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है, कि दोनों देशों में आग चीन ने ही लगाई है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान जो कुछ कहा है, उससे साफ जाहिर होता है, कि किस तरह से चीन... भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर कर रहा है।

English summary

Nepal's Prime Minister has made revelations about China during his visit to India, it shows how China is responsible behind the political and economic crisis in Sri Lanka and Pakistan.