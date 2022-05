पाकिस्तान में 80% गैर मुस्लिमों को दी जाती है कम सैलरी, मुस्लिमों के मुकाबले मिलता है कम मुआवजा

International

इस्लामाबाद, मई 25: पाकिस्तान की नींव ही मजहब के आधार पर रखी गई थी और इसमें एक पैसे का भी शक नहीं है, कि पाकिस्तान की सरकारों ने और पाकिस्तान की जनता ने देश से अल्पसंख्यकों का नामो-निशान मिटाने में सौ फीसदी योगदान दिया है। हालांकि, ये अलग बात है, कि ये बेशर्म पाकिस्तानी नेता भारत को धर्म निरपेक्षता का ज्ञान देने लग जाते हैं और इमरान खान जैसे नेता भारत के हिंदुत्व पर सवाल उठाने की गुस्ताखी कर देते हैं, वो भी तब, जब पाकिस्तान के संविधान में ही लिखा है, कि वो एक मुस्लिम देश है और गैर मुस्लिमों को ना राष्ट्रपति बनने का, ना सेनाध्यक्ष बनने का और ना ही प्रधानमंत्री बनने का हक है। अब ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, कि पाकिस्तान में 80 फीसदी अल्पसंख्यकों को कम सैलरी दी जाती है।

In Pakistan, 80% of non-Muslims are paid low wages and provided with such poor equipment that they may become victims of accidents.