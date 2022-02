क्या सही मौके पर आया हूं, काफी रोमांचक है समय है... युद्ध के बीच रूस पहुंचे इमरान खान के बोल सुनिए

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, फरवरी 24: एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ के सैनिकों की मौत हो रही है, लेकिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जंग के हालात में भी रोमांच का अनुभव हो रहा है। करीब 23 सालों के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर पहुंचा है और अमेरिका ने कहा है कि, इमरान खान के पाकिस्तान दौरे के बारे में उसे भी खबर है।

Imran Khan in Russia as Russia invades Ukraine: What a time I have come, so much excitement pic.twitter.com/9T3SuU9KFA

यूक्रेन को बचाएं या विश्वयुद्ध रोकें? पुतिन के सामने बाइडेन बेबस या यूक्रेन को लड़ाई में फंसाकर छोड़ा?

Imran Khan said after reaching Russia in the midst of Ukraine war, What a time I have come so much excitement.