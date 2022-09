OPEC+ के इस फैसले से भारत समेत कई देशों की परेशानी बढ़ी, मंदी के बीच अरब देशों का ये कैसा गेम?

International

oi-Abhijat Shekhar

फ्रैंकफर्ट, सितंबर 06: पहले कोविड संकट और फिर यूक्रेन यु्द्ध, इन दो घटनाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है और इस वजह से कई देश दिवालिएपन की कगार पर आ चुके हैं। दुनिया के ज्यादातर तेल खरीददार देशों के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है और निम्न अर्थव्यवस्था वाले देशों में तो त्राहिमाम मच गई है, जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चेक रिपब्लिक, केन्या समेत कई और दक्षिण अफ्रीकी देश शामिल हैं। लेकिन, इन सबके बीच तेल उत्पादन को नियंत्रित करने वाले संगठन ओपेक प्लस ने एक बार फिर से तेल का प्रोडक्शन घटाने का फैसला किया है।

English summary

In view of the global recession, OPEC Plus has decided to reduce the production of oil, which can have serious repercussions.