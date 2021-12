ओमिक्रॉन प्रभावित तीन प्रमुख देशों की क्या है स्थिति और क्या भारत ने फिर जानलेवा गलती कर दी है?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 18: दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क...ये तीन देश वर्तमान में ऐसे हैं, जहां कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से बढ़ा है, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर, जब पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा था। ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाकर ओमिक्रॉन से बचन की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में करीब 93 हजार कोरोना के नये मरीज मिले हैं, यानि ओमिक्रॉन वेरिएंट भयावह तरीके से फैलने लगा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नये मामले तो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन मरीजों में कोरोना के कमजोर लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है, कि अभी तक लोगों में इम्यूनिटी का स्तर कितना है और वायरस पर वैक्सीन का असर कितना है, जबकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही डेनमार्क ने सख्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है।

English summary

Omicron variants in South Africa, Denmark, United Kingdom are setting new records every day, what is the status of these countries and has India made a mistake once again?