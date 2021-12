Omicron symptoms:सामान्य सर्दी में भी रहें सावधान! UK की नई स्टडी में चौंकाने वाली जानकारी

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 19 दिसंबर: ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूनाइटेड किंगडम में जो शक्ल अख्तियार किया है, वह दुनियाभर के देशों के लिए सावधान हो जाने का संकेत है। वहां एक दिन में ना सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले तीन गुना से ज्यादा हो गए हैं, बल्कि इस वेरिएंट से मौत के आंकड़े में भी जबर्दस्त इजाफा हुआ है। यही नहीं, वहां कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हजारों रोगियों के लक्षणों पर हुई स्टडी ने जो खुलासा किया है, वह नए वेरिएंट की गंभीरता को और बढ़ा रहा है। क्योंकि, इसके लक्षण लगभग उसी तरह के हैं, जैसे मामूली सर्दी लगने पर हो सकती है।

English summary

People with Omicron variants are getting symptoms of the common cold, such as runny nose, headache, fatigue and sore throat - study in the UK