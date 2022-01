सावधान! प्लास्टिक पर 8 दिन से अधिक जिंदा रहता है Omicron,त्वचा पर तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है-शोध

International

नई दिल्ली, 26 जनवरी: ओमिक्रॉन इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, उसके सुराग हाथ लग गए हैं। एक शोध में पाया गया है कि इसका वायरस प्लास्टिक की सतह और इंसान की त्वचा पर पहले के सारे वेरिएंट के मुकाबले अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अधिक देर तक जिंदा रहता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्लास्टिक की सतह पर तो यह 8 दिनों से भी ज्यादा जिंदा रहता है। इसी तरह अब हैंड हाइजिन का महत्त्व और बढ़ गया है, क्योंकि यह त्वचा पर भी पहले के सभी वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक देर तक जिंदा रह सकता है। त्वचा पर ज्यादा देर तक वायरस के सक्रिय रहने से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए बार-बार पर हाथ की स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है।

Omicron variant survives on plastic surfaces for more than eight days and on skin for more than 21 hours