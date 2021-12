क्रिसमस से पहले लौटा लॉकडाउन, डेनमार्क में पसरा सड़कों पर सन्नाटा, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री करेंगे फैसला

International

नई दिल्ली, दिसंबर 21: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के साथ ही एक बार फिर दुनिया लॉकडाउन और प्रतिबंधों की तरफ लौटने लगी है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले ही भारी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो डेनमार्क में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सख्त लॉकडाउन जैसे हालात हैं, वहीं ब्रिटने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों ने धमकी दी है, कि अगर देश में लॉकडाउन लगाया जाता है, तो वो इस्तीफा देना शुरू कर देंगे।

The lockdown is back amid the spread of Omicron variants. The Netherlands has imposed a strict lockdown in the country, while the UK is under consideration for imposing a lockdown.