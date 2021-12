दुनिया में भयावह तरीके से फैला ओमिक्रॉन, यूरोपीय देशों में जानलेवा रफ्तार से हड़कंप, घुटनों पर अमेरिका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 29: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रहा है और इसकी रफ्तार क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि, अमेरिका भी कन्फ्यूज हो गया है, कि वो वायरस के इस वेरिएंट को लेकर क्या गाइडलाइंस बनाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट, पिछले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक है, और एक बार फिर से लोगों ने फिर खुद को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर किया है, जबकि दुनिया 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार है।

English summary

The Omicron variant has spread dangerously all over the world and while a record number of patients are being found every day in European countries, there is a deadly confusion about the virus in America.