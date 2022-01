चीन की राजधानी में पहली बार ओमिक्रॉन की एंट्री, क्या रद्द कर दिया जाएगा शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 16: फरवरी महीने में चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले चीन की राजधानी में काफी ज्यादा संक्रामक कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है, जिसके बाद चीनी अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गये हैं। चीन की सरकार की तरफ से बीजिंग में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लोकल ट्रांसमिशन की पुष्टि कर दी गई है और इसके साथ ही बीजिंग ओलंपिक पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

हिप्स में लगाती हैं चिकन सूप इंजेक्शन, देखिए उत्तेजक दिखने के लिए कैसे जानलेवा काम करती हैं महिलाएं

English summary

Just before the Winter Olympics, Omicron variant of the corona virus has been confirmed in the Chinese capital Beijing. Will the Olympic Games be organized?