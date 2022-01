चीन में भी ओमिक्रॉन से बिगड़े हालात, डरे ड्रैगन ने कहा, कहीं अमेरिका-यूरोप पीठ में ना भोंक दे खंजर

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 10: फरवरी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक क्या अब चीन में नहीं होगा और क्या बीजिंग ओलिपंक से पहले पूरे चीन में लॉकडान लगेगा, इन सवालों ने ड्रैगन की हालत को काफी खराब कर दिया है, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक से पहले चीन के कई इलाकों में अत्यधिक संक्रमण फैलाने वाला कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने लगे हैं, जिसने कम्युनिस्ट सरकार की हालत पतली कर दी है और चीन को डर सता रहा है, कि कहीं अमेरिका उसकी पीठ में छूरा ना घोंप दे।

अमेरिकी लोगों पर आफत बनकर बरस रहा ओमिक्रॉन, जल्द चरमरा सकते हैं अस्पतालों के हालात

English summary

The Omicron variant of the corona virus is spreading rapidly in China and now the Beijing Olympics are under threat.