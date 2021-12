2021 में विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी, टॉप पर अशरफ गनी-अर्दोआन, जानें बाकियों के नाम

International

काबुल, दिसंबर 29: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को विश्व का सबसे करप्ट नेता बताया गया है। विश्व के तमाम भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट स्वतंत्र मीडिया आउट लेट ओसीसीआरपी यानि, ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने तैयार की है, जिसमें विश्व के सबसे करप्ट नेताओं की लिस्ट में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का भी नाम शामिल हैं, जिनपर अफगानिस्तान से करोड़ों रुपये लेकर फरार होने का आरोप लगा था।

The list of the world's most corrupt leaders in 2021 has come to the fore, with Ashraf Ghani and the President of Turkey at the top. Know the names of other officers.