कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लड़की के ब्रेस्ट हो गये काफी बड़े, डॉक्टर ने दी ये सलाह

oi-Abhijat Shekhar

ओस्लो, जुलाई 12: दुनियाभर में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए अलग अलग तरह के वैक्सीन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्से में वैक्सीन को लेकर अलग-अलग तरह के साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। कई जगहों पर वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों के मरने की खबर आई तो कई जगहों पर लोगों में वैक्सीन लेने के बाद असामान्य लक्षण भी देखने को मिले हैं। नॉर्वे में एक लड़की में वैक्सीन लेने के बाद अजीब लक्षण देखने को मिले, जिसे देखकर खुद डॉक्टर हैरान रह गये। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

After taking the corona virus vaccine, the size of the girl's breast increased, after which doctors have given this advice.