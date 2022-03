'किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए', रूस पर भड़का अमेरिका, जेलेंस्की बोले, हमें भोला मत समझो

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/कीव/मॉस्को, मार्च 30: यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने सैनिकों को दूर ले जाने की रूस की योजना को पेंटागन ने एक 'छल' बताया है। अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन को भी रूस के इस फैसले पर ना सिर्फ हैरानी है, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो यहां तक कहा है, कि यूक्रेनी के लोग इतने भी भोले नहीं हैं, कि वो रूस की इस चाल को ना समझें।

English summary

The Pentagon has said that no one should be fooled after the withdrawal of Russian forces from the Ukrainian capital Kyiv.