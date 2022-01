50 सालों के बाद बंद हो रहा न्यूयॉर्क का भारतीय बुटिक स्टोर, दुकान और वफादार ग्राहकों की भावुक कहानी

International

न्यूयॉर्क, जनवरी 11: न्यूयॉर्क की हृदयस्थली माने जाने वाले ईस्ट विलेज के केन्द्र में पिछले 50 सालों से चलने वाला भारतीय बुटिक की दुकान पर अब ताला लगने जा रहा है। दिन रात जागने वाले न्यूयॉर्क शहर में इस छोटी सी भारतीय दुकान के रंग को देखकर हर पैर कुछ पलों के लिए ठिठक जाते थे और न्यूयॉर्क के लोगों के लिए ये दुकान उनके दिल का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन, अब ये बुटिक की दुकान बंद हो रही है और पचास सालों के बाद इस दुकान का शटर गिरने जा रहा है।

English summary

New York's Indian boutique is finally closing after 50 years. Know how the campaign ran in New York to save the boutique.