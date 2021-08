'पाकिस्तान प्रेमी' न्यूयॉर्क गवर्नर की नीचता, 12 महिलाओं का किया शारीरिक शोषण, राष्ट्रपति ने मांगा इस्तीफा

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, अगस्त 04: भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाले न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्र्यू क्यूमो पर 11 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जिसके बाद न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्र्यू क्यूमो काफी ज्यादा मुश्किलों में घिर गये हैं और उनके ऊपर इस्तीफा देने का भारी दवाब बन रहा है। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्र्यू क्यूमो पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई और नेताओं ने सनसनीखेज आरोप लगने के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा है। जांच में पाया गया है कि न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्र्यू क्यूमो ने करीब 12 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है।

जो बाइडेन ने इमरान खान को अब तक नहीं किया टेलीफोन तो पाकिस्तान ने दी धमकी, ब्लैकमेलिंग पर उतरा

English summary

The governor of Pakistan-loving New York has been accused of wrongdoing by 11 women, after which there is a demand for his resignation.