उदयपुर की घटना पर भड़के डच सांसद, कहा- एक साथ हो जाओ, वे सभी को नहीं मार सकते

एम्सटर्डम, 29 जूनः राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया की हत्या की गूंज विदेश तक पहुंच गयी है। इस घटना की निंदा न सिर्फ देश के अंदर बल्कि बाहर भी हो रही है। नूपुर शर्मा के समर्थन को लेकर भारत में चर्चा में आए नीदरलैंड के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने एक बार फिर से इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा कि कट्टरवाद, आतंकवाद और जिहादियों से हिंदुत्व को बचाना जरूरी है।

Please India as a friend I tell you: stop being tolerant to the intolerant. Defend Hinduism against the extremists, terrorists and jihadists. Don’t appease Islam, for it will cost you dearly. Hindus deserve leaders that protect them for the full 100%!#HinduLivesMatters #India