Nepal Plane Crash:पोखरा में विमान के साथ असल में हुआ क्या था ? सबकुछ जानिए

नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। क्योंकि, मौसम भी ठीक था, विमान से कोई आपातकालीन संदेश भी एटीसी को प्राप्त नहीं हुआ था।

Nepal Pokhara airport Plane crash Update: नेपाल के पोखरा में आज हुए भयानक विमान दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की जान चली गई है। इस विमान में चार क्रूब मेंबर समेत कुल 72 लोग सवार थे। येति एयरलाइंस का यह विमान पोखरा एयरपोर्ट के पास ही सेती नदी घाटी में गिरा है। विमान के जमीन पर गिरने से ठीक पहले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह एक ओर पलटता नजर आ रहा है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देना पड़ा है। तमाम रिपोर्ट और आधिकारिक सूचनाओं के मुताबिक काठमांडू से पोखरा जा रहे 9N-ANC ATR-72 के दो इंजनों वाले विमान के साथ क्या हुआ था ? आइए जानते हैं।

