श्रीलंका को देखकर भी नहीं सुधरा नेपाल, चीन से लेगा विशालकाय कर्ज, नेपाली अर्थशास्त्री ने दी चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

काठमांडू, मार्च 25: चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा खत्म करने के बाद नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो नेपाल को भारी संख्या में कर्ज देने का ऐलान करने वाले हैं, जिसको लेकर नेपाल के एक अर्थशास्त्री, जो श्रीलंका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि, बीजिंग से कर्ज लेकर हिमालयी देश श्रीलंका बनने की तरफ कदम बढ़ा देगा।

English summary

Foreign Minister of China is going to go on a three-day visit to Nepal this evening, where Nepal and China are going to have important agreements on the BRI project, in which China will give a large number of loans to Nepal.