नेपाल में अबकी बार भारत या चीन की मनपंसद सरकार? 20 नवंबर को मतदान, जानें कौन है आगे

Nepal Election 2022: भारत के साथ सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता रखने वाले नेपाल में आगामी 20 नवंबर को एक साथ प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव होंगे, लिहाजा अब नेपाल में राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। देश की मौजूदा सरकार को चलाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, कि आपसी सिर फुटव्वल में फंसी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन के खिलाफ उसकी जीत आसान होने वाली है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने अब राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की जा रही है। नेपाल के करीब एक करोड़ 80 लाख मतदाता संसद के 275 सदस्यों के साथ साथ सात प्रांतों के लिए 330 विधानसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है, कि नेपाली चुनाव में कौन-कौन से मुद्दे इस बार हावी हैं और क्यों भारत की नजरें नेपाल चुनाव पर टिकी हुई हैं।

English summary

In the elections to be held in Nepal on November 20, India or China, whose favorite government will be formed?