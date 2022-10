Nepal Road Accident Update: बस हादसे में 16 की मौत, 35 अन्य घायल

International

oi-Artesh Kumar

Nepal (नेपाल) के बारा जिले (bara district) में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे (bus accident) में 16 लोगों की मौत हो गई है और 35 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्तपाल में भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बारा जिले में यात्रियों से भरी हुई बस सड़क से फिसलकर नदी में गिर गई। बस नारायणगढ़ से बीरगंज की तरफ जा रही थी। जहां यह हादसा हुआ है इसे देश का मधेश प्रांत कहा जाता है।

English summary

A bus skidded off the road and fell into a river in Nepal's Bara district, killing 16 people, PTI reported, quoting media reports. As many as 35 people were also injured in the mishap in Nepal's Madhesh province.