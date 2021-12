क्रिसमस पर लॉंच होगा NASA का 'टाइम मशीन', एलियंस की खोज और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का चलेगा पता

International

oi-Abhijat Shekhar

James Webb Telescope: वॉशिंगटन, दिसंबर 20: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तारीख की घोषणा कर दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया टाइम मशीन भी कहा जाता है, उसे क्रिमसम की पूर्व संध्या पर लॉंन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण यूरोपीयन स्पेस एजेंसी और कनाडा के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने किया है। अगर इस लेटीस्कोप को कामयाबी के साथ लॉंच कर लिया जाता है और अगर ये काम करना शुरू कर देता है, तो हम ब्रह्मांड के निर्माण की सारी कहानियों को समझने के साथ साथ इस बात का भी पता लगा सकते हैं, कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है या फिर क्या एलियंस सच में होते हैं या फिर किस ग्रह पर एलियंस मौजूद हैं।

नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, विश्व विख्यात हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, जिसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था और जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफी हद तक बदल कर रख दिया है।

English summary

On Christmas Eve, NASA has announced the launch of the James Webb Space Telescope, which is said to be a time machine made by humans.