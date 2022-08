नासा ने Artemis 1 को फिलहाल टाला, इंजन में खराबी के चलते रूका मून मिशन

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 29 अगस्त: नासा ने अपने मून मिशन अर्टेमिस 1 (Artemis 1) को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बयान जारी करते हुए बताया कि आर्टेमिस 1 लॉन्च को मौजूदा वक्त के लिए अनप्लांड होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि टीम स्पेस लॉन्च सिस्टम कोर स्टेज पर इंजन नंबर 3 के साथ एक इश्यू पर काम कर रही है।

नासा ने बताया कि टीम इंजन नंबर 3 में आई समस्या पर काम कर रही है। दरअसल, 29 अगस्त को लॉन्चिंग के ऐन वक्त से पहले वैज्ञानिकों ने ईंधन के रिसाव और दरार को देखा था, जिसके बाद अब नासा का अर्टेमिस 1 पर ऑफिशियल बयान सामने आया है।

#WATCH | The launch of #Artemis1 is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt, tweets NASA https://t.co/3kG204vgc0 pic.twitter.com/5TjE8ZSdp2