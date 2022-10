रहस्यमयी मंगल ग्रह पर उल्कापिंड की भयानक टक्कर! कांपने लगी जमीन, देखें तस्वीरें

International

oi-Artesh Kumar

रहस्यमयी मंगल ग्रह (MARS) पर शोध आज भी जारी हैं। हम जितना इसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं ,हम उसमें उतना ही उलझते चले जाते हैं। दरअसल, मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने गुरुवार को पिछले साल मिले एक क्रिसमस गिफ्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 24 दिसंबर 2021 को एक उल्कापिंड मंगल की सतह से टकराया था। नासा (NASA) का कहना है कि इस भूकंप का कारण एक उल्कापिंड है, जो मंगल ग्रह पर गिरा था।

English summary

On Christmas Eve 2021, a meteor struck Mars, shaking the planet so intensely that NASA's InSight lander captured the tremblings.Until NASA's Mars Reconnaissance Orbiter, a satellite orbiting the red planet, took pictures of the fresh impact crater, scientists had no idea where the earthquake originated. On Thursday, NASA made the discovery public.