मिशन मून पर निकला NASA का आर्टेमिस-1, चंद्रमा की यात्रा पर भेजने का तीसरा प्रयास सफल रहा

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने 50 साल बाद चंद्रमा पर अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अर्टेमिस-1 (Artemis-1) मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे बड़ा और अहम मिशन माना जा रहा है। बता दें कि, नासा इस रॉकेट के जरिए (Nasa launches Orion on maiden voyage to Moon) चंद्रमा पर ओरियन स्पेसशिप (Orion Spaceship) भेज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्पेसशिप 42 दिनों में चंद्रमा की यात्रा करके वापस आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लान्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ । नासा ने साल के शुरुआत में प्रक्षेपण की कोशिश की थी, लेकिन प्रयास विफल रहे। यह मिशन चालक रहित होगा। हालांकि चंद्रमा पर मानव-दल मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

Meet the members of the #Artemis Red Crew. Ahead of liftoff, they went into the blast danger zone to ensure the @NASA_SLS Moon rocket could launch safely. pic.twitter.com/0LxDuQzcTO

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

English summary

NASA wants to launch Artemis 1 at 6.04 am, testing its Space Launch System (SLS) rocket, ground systems, and the Orion spacecraft. It had tried the launch previously this year, but the attempts failed. The mission will be crewless but will pave the way for a human-crewed mission to the moon.