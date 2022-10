म्यांमार सेना की बर्बरता, अपने लोगों पर की एयर स्ट्राइक, 80 लोगों की मौत

International

Artesh Kumar

म्यांमार (Myanmar military air raid) की सेना ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। उत्तरी काचिन (northern Kachin state) राज्य म्यांमार के सैन्य हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। वहीं, इस घटना को लेकर मानवाधिकार समूहों ने सत्तारूढ़ जनरलों पर युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूहों का इस जघन्य अपराध के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से देश के लिए हथियार और विमानन ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।

English summary

The death toll from a Myanmar military air raid in northern Kachin state has risen to 80, according to reports, as human rights groups accused the ruling generals of violating the laws of war and called on the international community to impose a ban on the sale of arms and aviation fuel to the country.