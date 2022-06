अफगानिस्तान के गुरुद्वारा पर आतंकी हमला, सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला काबुल

International

काबुल, 18, जून: अफगानिस्तान के काबुल (Kabul) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां के कर्ते परवान (karet parwaan) में गुरुद्वारे के पास सड़क पर कई धमाके हुए हैं। एएनआई खबर के मुताबिक, आतंकी हमले से पहले गुरुद्वारे में 25 से 30 अफगान हिंदू और सिख मत्था टेकने पहुंचे थे। उसी वक्त कई आतंकी एक साथ गुरुद्वारा परिसर में दाखिल हो गए। जानकारी के मुताबिक वहां गोलीबारी भी हुई है। 10 से 15 लोग भागने में सफल हो गए हैं। वहां अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं। आतंकी हमले में गुरुद्वारा का सुरक्षा गार्ड अहमद के मारे जाने की खबर है।

जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे पर आतंकियों ने काबुल के समयानुसार 7:15 मिनट पर हमला कर दिया। इस दौरान घायल दो लोगों को अस्पताल भेजा गया है और तीन लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान तालिबान के तीन सैनिक घायल बताए जा रहे हैं।

#WATCH | Afghanistan | Entire premises of Gurdwara Dashmesh Pita Sahib Ji, Karte Parwan, Kabul is set on fire. Sri Guru Granth Sahib ji and main darbar hall of the gurdwara is feared to be part of explosion: Sources

काबुल गुरुद्वारा में आतंकी हमला, कई लोगों की मौत

प्रारंभिक इनपुट से पता चला है कि, गुरुद्वारे के गेट के बाहर सिलसिलेवार धमाके किए गए, जिसमें दो लोग मारे गए हैं। अभी इस घटना की पूरी जानकारी मिलनी बाकी है। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने गुरुद्वारे की भीतर अंधाधुंध गोलियां चलाई है। गोलीबारी में कितने लोगों मारे गए हैं। इसका खुलासा होना अभी बाकी है। जानकारी के मुताबिक परिसर के अंदर 2 विस्फोट हुए और वहां के आसपास के दुकानों में आग लग गई। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि कम से कम 2 हमलावर गुरुद्वारा परिसर के अंदर हैं और तालिबान सरकार उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रही है। मरने वालों की सही संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है।

क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा?

यहां बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि काबुल के गुरुद्वारे में विस्फोट होने की सूचना मिली है। ये सिलसिलेवार बम धमाका शनिवार तड़के हुए हैं। वहीं सिरसा ने गुरुद्वारा करते परवान के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बातचीत की है। काबुल के करते परवान गुरुद्वारा साहिब पर आज सुबह श्री गुरुग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करते समय दहशतगर्दों द्वारा हमला हुआ है। इस समय गुरुद्वारा दहशतगर्दों के क़ब्ज़े में है। गुरुद्वारा साहिब के प्रेसिडेंट से मेरी लगातार बात हो रही है।

#UPDATE | Afghanistan: Sikh Sangat believed to be stuck in Gurdwara Karte Parwan in Kabul which was attacked by terrorists this morning. Further details awaited.

We are deeply concerned at the reports emanating from Kabul about an attack on a sacred Gurudwara in that city.

We are closely monitoring the situation and waiting for further details on the unfolding developments. https://t.co/RFDRyGm6Xi