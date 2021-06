mRNA वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक का दावा, युवाओं में वैक्सीन से खतरा ज्यादा, आंकड़े छिपा रही सरकार

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 25: एमआरएनए वैक्सीन बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक ने चेतावनी देते हुए दावा किया है कि जवानों को कोरोना वायरस वैक्सीन को देने को लेकर सरकार पारदर्शी नहीं है और सरकार को जवानों को वैक्सीन देने के लिए प्रशर नहीं डालना चाहिए और सरकार वैक्सीन लगने के बाद आने वाले खतरे को सही तरीके से बता नहीं रही है। एमआरएनए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और यू ट्यूब ने वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ड मेलोन वीडियो को डिलीट कर दिया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि बच्चों और जवानों में जिस एमआरएनए तकनीक से बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वैक्सीन से कितना ज्यादा रिस्क है, इसको छिपाया गया है।

The scientist who invented mRNA technology has said that mRNA vaccine can prove to be dangerous for the youth. The government is negligent.