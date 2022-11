मंकीपॉक्स का नाम mpox कर दिया गया, WHO ने क्या बताया इसका कारण ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Monkeypox new name mpox: मंकीपॉक्स बीमारी के प्रकोप ने कुछ महीने पहले पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। लेकिन, इस बीमारी के नाम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी जानवर से जुड़े इस नाम को धीरे-धीरे खत्म कर देने का फैसला किया है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया है कि अब इस संक्रामक रोग को एमपॉक्स के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कि मंकीपॉक्स नाम क्यों पड़ा और पिछले दिनों इसने कैसे दुनिया भर में तबाही मचाई थी।

English summary

The World Health Organization has now decided to name monkeypox as mpox. By the next year both names would be used, but monkeypox would gradually be phased out