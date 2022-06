700 अजनबियों से संबंध बनाने वाली मॉडल अब नेताओं को दे रही ऑफर, जानिए कौन हैं पाओला सौलिन?

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, जून 03: अश्लील सोशल नेटवर्किंग साइट ओनली फैन्स पर सैकड़ों और मॉडल्स की तरह ही पाओला सौलिन भी अपनी हॉट तस्वीरें बेचकर लाखों रुपये कमाती है। लेकिन, पाओला सौलिन दूसरी मॉडल्स की तरह सिर्फ तस्वीरें बेचकर ही पैसा या नाम नहीं कमाती हैं, बल्कि पाओला सौलिन ने अपरंपरागत तरीके से अपना नाम कमाया है। पाओला सौलिन कौन हैं और हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको 6 साल पीछे साल 2016 चलना होगा।

English summary

The model, which has built relationships with 700 strangers, has now started making offers to world leaders. Know who is Paola Soulin?