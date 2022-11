क्या मार्क जुकरबर्ग इस्तीफा देंगे? Meta की आई प्रतिक्रिया...कंपनी में छंटनी के बाद हो रही आलोचना

International

oi-Artesh Kumar

मेटा ने कहा है कि मार्क जुकरबर्ग चीफ एग्जीक्यूटिव (Meta CEO Mark Zuckerberg ) के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मार्क जुकरबर्ग अगले साल यानी की 2023 में इस्तीफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि लगातार फेल हो रहे कंपनी के प्रोजेक्ट के बाद बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अब मेटा के प्रवक्ता ने सब कुछ साफ कर दिया है। जुकरबर्ग की इस्तीफा देने वाली खबर झूठ है। खबर के मुताबिक ,मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला है।

English summary

Mark Zuckerberg has faced widespread criticism in recent weeks after Meta fired large numbers of its staff. Earlier this month, Meta said that it would be losing 13% of its employees, with more than 11,000 people being fired.