MEA ने कहा- हम अफगानिस्तान में फंसे उन लोगों को भारत वापसी की सुविधा देंगे जो वो देश छोड़ना चाहते हैं

नई दिल्‍ली, 16 अगस्‍त। तालिबान ने अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल पर रविवार को कब्जा जमाने के बाद पूरे अफगानिस्‍तान पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी भी अफगानिस्‍तान में कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा और वतन वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने सोमवार को इस पर प्रतिक्रिया दी है।

उन्‍होंने कहा अफगानिस्तान के काबुल में पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए समय-समय पर सलाह जारी करते रहे हैं, जिसमें उनकी तत्काल भारत वापसी का आह्वान भी शामिल है।

वहीं इंडियन एयरफोर्स भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने में लगा है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट C-17 काबुल पहुंचा है।

अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, काबुल एयरपोर्ट पर 5 लोगों की मौत

MEA प्रवक्‍ता अरिंदम बागची हमने आपातकालीन संपर्क नंबर प्रसारित किए थे और समुदाय के सदस्यों को सहायता भी प्रदान कर रहे थे। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी भी कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं।

उन्‍होंने कहा हम उन लोगों की भारत वापसी की सुविधा प्रदान करेंगे जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। कई अफगान भी हैं जो हमारे पारस्परिक विकास, शैक्षिक और लोगों से लोगों के प्रयासों को बढ़ावा देने में हमारे भागीदार रहे हैं। हम उनके साथ खड़े रहेंगे।

उन्‍होंने ये भी बताया कि काबुल हवाई अड्डे से का‍मर्सियल फ्लाइट का संचालन आज निलंबित कर दिया गया है। इसने हमारे प्रत्यावर्तन (repatriation ) प्रयासों में रुकावट लाने को मजबूर कर दिया है। हम प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए उड़ानों के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।एनडीवी में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित 200 से अधिक भारतीयों को अभी निकाला जाना बाकी है अराजक काबुल हवाई अड्डे पर एक भारतीय विमान खड़ा है, सूत्रों ने कहा, बड़ी चिंता यह है कि कर्मचारियों को भारतीय मिशन परिसर से हवाई अड्डे तक सुरक्षित रूप से कैसे लाया जाए। उन्होंने बताया कि तालिबान ने शहर में कर्फ्यू लगा रखा है।

काबुल में फंसे भारतीयों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस या आईटीबीपी के करीब 100 जवान शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में भारतीय मिशन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तालिबान द्वारा शहर पर नियंत्रण करने के एक दिन बाद युद्धग्रस्त देश से बाहर निकलने की उम्मीद में हजारों हताश लोगों ने आज सुबह टरमैक को पार कर लिया, जिसके बाद अफगान हवाई क्षेत्र को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं।

सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट सचिव विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको वहां से सुरक्षित वापस लाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो पहले से ही मौजूद है। सूत्रों ने कहा है कि पिछले तीन-चार दिनों में भारतीय मिशन के कर्मचारियों को क्यों नहीं निकाला गया, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। युद्धग्रस्त देश में अन्य देशों के मिशन कम हो रहे थे जब तालिबान ने काबुल को घेरने और रविवार को शहर में प्रवेश करने से पहले शहर के बाद शहर लेना शुरू कर दिया।

