Greenland में बर्फ के नीचे दबा है दुर्लभ खजाना, निकालने के लिए दुनिया के अरबपतियों में लगी रेस

oi-Abhijat Shekhar

ग्रीनलैंड, अगस्त 09: दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक खजाने की तलाश में शामिल हो गये हैं और हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटर के सहारे खजाने की काफी जोर-शोर से तलाश की जा रही है। इन अमीर कारोबारियों में दो सबसे बड़े नाम हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और इस वक्त जब ग्लोबल वॉर्मिंग ने ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है, तो इन दोनों कारोबारियों की प्रोफेशनल टीमें खजाने की तलाश में दिन-रात एक कर जुट गई हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रहा है और दूसरी तरफ अरबपति कारोबारियों, निवेशकों और खनन कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आ गया है। ऐसा माना जा रहा है, कि ग्रीनलैंड में ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज छिपे हुए हैं और उन्हें ही निकालने के लिए अरबपतियों में होड़ लग गई है।

A huge amount of rare treasure is buried under the ice in Greenland, for which billionaires are competing to extract it.