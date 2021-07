बांग्लादेश: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए ऊंची बिल्डिंग से कूदे लोग, दर्जनों लोगों की गई जान

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका, जुलाई 09: बांग्लादेश में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने की वजह से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अब तक 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं। मरने वालों की तादाद में भारी इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए ऊंची बिल्डिंग से कूदने लगे, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है।

रूस को उसी की भाषा में जवाब, जयशंकर के कदम से और खराब होंगे भारत-रूस संबंध?

English summary

fire broke out in a factory in Bangladesh, fearing terrible devastation. About 40 people have lost their lives and more than 30 people have been badly burnt.