5G लॉंच होने से पहले 10 एयरलाइंस कंपनियों की चेतावनी, अमेरिका में विमान इंडस्ट्री पर बड़ी आफत

वॉशिंगटन, जनवरी 18: अमेरिका की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, 5G सर्विस शुरू करने के साथ ही हजारों विमानों का संचालन रद्द करना पड़ सकता है, क्योंकि 5जी नेटवर्क की वजह से विमानों के पायलट हवाई जहाज उड़ा नहीं पाएंगे, लिहाजा 5जी की वजह से अमेरिका के एविएशन इंडस्ट्री में तहलका मच सकता है। अमेरिका की एयरलाइंस कंपनियों ने 5जी नेटवर्क शुरू होने के 36 घंटों के अंदर गंभीर संकट आने की चेतावनी दी है।

10 US airlines have warned that if the 5G network is switched on, it will affect thousands of flights.